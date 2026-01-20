Marche populaire internationale d’hiver

rue du Foyer Beinheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 08:00:00

fin : 2026-02-15 13:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Qu’y a- t -il de mieux pour découvrir les richesses de la région tout en se ressourçant pleinement. Marche populaire accessible à tous, même aux plus jeunes enfants.

Un parcours fléché de 5 et 10km sans difficultés particulières.

Ravitaillement aux postes de contrôle.

Possibilité de se restaurer à votre retour. Inscription sur place.

Qu’y a- t -il de mieux pour découvrir les richesses de la région tout en se ressourçant pleinement. Marche populaire accessible à tous, même aux plus jeunes enfants. Départ à la salle polyvalente (rue du Foyer).

Un parcours fléché de 5 et 10km sans difficultés particulières .

Ravitaillement aux postes de contrôle.

Possibilité de se restaurer à votre retour. .

rue du Foyer Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 96 84 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What better way to discover the riches of the region and recharge your batteries at the same time. A popular walk accessible to all, even the youngest children.

A 5 and 10km signposted route with no particular difficulties.

Refreshments at checkpoints.

Refreshments available on your return. Registration on site.

L’événement Marche populaire internationale d’hiver Beinheim a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg