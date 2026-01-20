Marche populaire internationale d’hiver Beinheim
Marche populaire internationale d’hiver Beinheim dimanche 15 février 2026.
Marche populaire internationale d’hiver
rue du Foyer Beinheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15 08:00:00
fin : 2026-02-15 13:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Qu’y a- t -il de mieux pour découvrir les richesses de la région tout en se ressourçant pleinement. Marche populaire accessible à tous, même aux plus jeunes enfants.
Un parcours fléché de 5 et 10km sans difficultés particulières.
Ravitaillement aux postes de contrôle.
Possibilité de se restaurer à votre retour. Inscription sur place.
Qu’y a- t -il de mieux pour découvrir les richesses de la région tout en se ressourçant pleinement. Marche populaire accessible à tous, même aux plus jeunes enfants. Départ à la salle polyvalente (rue du Foyer).
Un parcours fléché de 5 et 10km sans difficultés particulières .
Ravitaillement aux postes de contrôle.
Possibilité de se restaurer à votre retour. .
rue du Foyer Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 96 84 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What better way to discover the riches of the region and recharge your batteries at the same time. A popular walk accessible to all, even the youngest children.
A 5 and 10km signposted route with no particular difficulties.
Refreshments at checkpoints.
Refreshments available on your return. Registration on site.
L’événement Marche populaire internationale d’hiver Beinheim a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg