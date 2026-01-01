Marche Populaire Internationale Feldbach
Marche Populaire Internationale Feldbach samedi 31 janvier 2026.
Marche Populaire Internationale
rue d’Arveyres Feldbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 07:30:00
fin : 2026-02-01 14:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Parcours de 6 et 10 km, sans difficulté particulière Possibilité de restauration à l’arrivée.
Parcours de 6 et 11 km, sans difficulté particulière.
Boissons et petites collations gratuites au premier point de contrôle.
Possibilité de restauration à l’arrivée. .
rue d’Arveyres Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 98 65 amicale.spfeldbach@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Courses of 6 and 10 km, with no particular difficulty. Catering available at the finish.
L’événement Marche Populaire Internationale Feldbach a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Sundgau