Marche Populaire Internationale Route du Neuné Gerbépal

Gerbépal

Marche Populaire Internationale

Route du Neuné Foyer rural Gerbépal Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 07:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Trois parcours de 5, 10 et 20 km en moyenne montagne sans difficultés particulières.

Départ et arrivée auront lieu au foyer rural et s’étaleront entre 7h30 à 14h (arrivée au plus tard à 18h). Ouvert à tous, les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. Une boisson et une petite collation gratuite à chaque contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée, uniquement sur réservation au départ.Tout public

3 .

Route du Neuné Foyer rural Gerbépal 88430 Vosges Grand Est +33 6 30 02 36 88 gerbepal.animation88@gmail.com

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English :

Three routes of 5, 10 and 20 km in mid-mountain terrain with no particular difficulties.

Start and finish will take place at the foyer rural between 7.30 a.m. and 2 p.m. (arrival no later than 6 p.m.). Open to all, children under 10 must be accompanied. A free drink and snack at each checkpoint. Catering available on arrival, by reservation only on departure.

L’événement Marche Populaire Internationale Gerbépal a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES