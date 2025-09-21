Marche Populaire Internationale Sarreinsming
Marche Populaire Internationale Sarreinsming dimanche 21 septembre 2025.
Marche Populaire Internationale
Sarreinsming Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
L’Association de Randonneurs NAMASTE, association à but humanitaire (tous les bénéfices générés par les manifestations sont reversés à des projets humanitaires) organise une Marche Populaire Internationale.
– Parcours de 5 ou 10 km.
– Départ et arrivée espace couvert « Bords de Sarre »/terrain de foot.
– Départ de 7h à 14h arrivée limitée à 18h.
Restauration, café, gâteau.Tout public
3 .
Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est +33 6 76 98 03 96 contact@namaste57.fr
English :
The Association de Randonneurs NAMASTE, a humanitarian association (all profits generated by events are donated to humanitarian projects) is organizing an International People’s March.
– Route: 5 or 10 km.
– Start and finish: covered area « Bords de Sarre »/football pitch.
– Departure from 7 a.m. to 2 p.m. arrival limited to 6 p.m.
Catering, coffee, cake.
German :
Die Association de Randonneurs NAMASTE, ein Verein mit humanitären Zielen (alle Gewinne aus Veranstaltungen werden an humanitäre Projekte gespendet), organisiert einen internationalen Volksmarsch.
– Strecken von 5 oder 10 km.
– Start und Ziel: überdachter Bereich « Bords de Sarre »/Fußballfeld.
– Start von 7:00 bis 14:00 Uhr Ankunft begrenzt bis 18:00 Uhr.
Verpflegung, Kaffee und Kuchen.
Italiano :
L’Association de Randonneurs NAMASTE, un’associazione umanitaria (tutti i profitti degli eventi sono devoluti a progetti umanitari), organizza una camminata popolare internazionale.
– Percorso di 5 o 10 km.
– Partenza e arrivo: area coperta « Bords de Sarre »/campo da calcio.
– Partenza dalle 7.00 alle 14.00 arrivo limitato alle 18.00.
Ristorazione, caffè, torte.
Espanol :
La Association de Randonneurs NAMASTE, asociación humanitaria (todos los beneficios de los eventos se donan a proyectos humanitarios) organiza una Marcha Popular Internacional.
– Recorrido de 5 o 10 km.
– Salida y llegada: zona cubierta « Bords de Sarre »/campo de fútbol.
– Salida de 7h a 14h llegada limitada a 18h.
Catering, café, pasteles.
L’événement Marche Populaire Internationale Sarreinsming a été mis à jour le 2025-09-09 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES