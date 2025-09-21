Marche Populaire Internationale Sarreinsming

Marche Populaire Internationale Sarreinsming dimanche 21 septembre 2025.

Marche Populaire Internationale

Sarreinsming Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

L’Association de Randonneurs NAMASTE, association à but humanitaire (tous les bénéfices générés par les manifestations sont reversés à des projets humanitaires) organise une Marche Populaire Internationale.

– Parcours de 5 ou 10 km.

– Départ et arrivée espace couvert « Bords de Sarre »/terrain de foot.

– Départ de 7h à 14h arrivée limitée à 18h.

Restauration, café, gâteau.Tout public

Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est +33 6 76 98 03 96 contact@namaste57.fr

English :

The Association de Randonneurs NAMASTE, a humanitarian association (all profits generated by events are donated to humanitarian projects) is organizing an International People’s March.

– Route: 5 or 10 km.

– Start and finish: covered area « Bords de Sarre »/football pitch.

– Departure from 7 a.m. to 2 p.m. arrival limited to 6 p.m.

Catering, coffee, cake.

German :

Die Association de Randonneurs NAMASTE, ein Verein mit humanitären Zielen (alle Gewinne aus Veranstaltungen werden an humanitäre Projekte gespendet), organisiert einen internationalen Volksmarsch.

– Strecken von 5 oder 10 km.

– Start und Ziel: überdachter Bereich « Bords de Sarre »/Fußballfeld.

– Start von 7:00 bis 14:00 Uhr Ankunft begrenzt bis 18:00 Uhr.

Verpflegung, Kaffee und Kuchen.

Italiano :

L’Association de Randonneurs NAMASTE, un’associazione umanitaria (tutti i profitti degli eventi sono devoluti a progetti umanitari), organizza una camminata popolare internazionale.

– Percorso di 5 o 10 km.

– Partenza e arrivo: area coperta « Bords de Sarre »/campo da calcio.

– Partenza dalle 7.00 alle 14.00 arrivo limitato alle 18.00.

Ristorazione, caffè, torte.

Espanol :

La Association de Randonneurs NAMASTE, asociación humanitaria (todos los beneficios de los eventos se donan a proyectos humanitarios) organiza una Marcha Popular Internacional.

– Recorrido de 5 o 10 km.

– Salida y llegada: zona cubierta « Bords de Sarre »/campo de fútbol.

– Salida de 7h a 14h llegada limitada a 18h.

Catering, café, pasteles.

