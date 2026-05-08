Trémonzey

Marche populaire internationale

Place du Centre Trémonzey Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez découvrir les particularités de Trémonzey et ses alentours lors de la Marche Populaire Internationale organisée par la societé de chasse

Départ à partir de 7 h jusqu’à 13h30 (retour 18h00 au plus tard)

Possibilité de 3 circuits 6, 11 et 20 kms

Inscription 3 € individuel et 6 € famille

Repas sur place sur réservation Menu à 14€

Renseignements et réservations 06.02.52.37.44Tout public

3 .

Place du Centre Trémonzey 88240 Vosges Grand Est +33 6 02 52 37 44

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English :

Come and discover the special features of Trémonzey and the surrounding area during the Marche Populaire Internationale organized by the hunting association

Departure from 7 a.m. to 1:30 p.m. (return no later than 6 p.m.)

3 circuits available: 6, 11 and 20 kms

Registration 3 ? individual and 6 ? family

Meal on site on reservation Menu at 14?

Information and reservations 06.02.52.37.44

L’événement Marche populaire internationale Trémonzey a été mis à jour le 2026-05-08 par OT EPINAL ET SA REGION