Marche populaire internationale Trémonzey
Marche populaire internationale Trémonzey dimanche 14 juin 2026.
Trémonzey
Marche populaire internationale
Place du Centre Trémonzey Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez découvrir les particularités de Trémonzey et ses alentours lors de la Marche Populaire Internationale organisée par la societé de chasse
Départ à partir de 7 h jusqu’à 13h30 (retour 18h00 au plus tard)
Possibilité de 3 circuits 6, 11 et 20 kms
Inscription 3 € individuel et 6 € famille
Repas sur place sur réservation Menu à 14€
Renseignements et réservations 06.02.52.37.44Tout public
3 .
Place du Centre Trémonzey 88240 Vosges Grand Est +33 6 02 52 37 44
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English :
Come and discover the special features of Trémonzey and the surrounding area during the Marche Populaire Internationale organized by the hunting association
Departure from 7 a.m. to 1:30 p.m. (return no later than 6 p.m.)
3 circuits available: 6, 11 and 20 kms
Registration 3 ? individual and 6 ? family
Meal on site on reservation Menu at 14?
Information and reservations 06.02.52.37.44
L’événement Marche populaire internationale Trémonzey a été mis à jour le 2026-05-08 par OT EPINAL ET SA REGION