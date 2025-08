Marche populaire La Briotine Val de Briey

Marche populaire La Briotine Val de Briey dimanche 24 août 2025.

Marche populaire La Briotine

Place de l’Hôtel de Ville Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 07:00:00

fin : 2025-08-24 11:00:00

2025-08-24

Organisée par l’Union Nationale des Parachutistes.

Trois parcours 6, 12 et 19 km pour tous les niveaux. Départs de 7h à 11h place de l’hôtel de ville à Briey.

Buvette et restauration sur place

Inscriptions sur place le jour de la marche.

Tarif 3 € en individuel et 6 € pour les famillesTout public

Place de l’Hôtel de Ville Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 73 44 unp-briey540@orange.fr

English :

Organized by the Union Nationale des Parachutistes.

Three routes: 6, 12 and 19 km for all levels. Departures from 7am to 11am from Place de l’Hôtel de Ville, Briey.

Refreshments and catering on site

Registration on site the day of the walk.

Price 3? for individuals and 6? for families

German :

Organisiert von der Union Nationale des Parachutistes (Nationale Vereinigung der Fallschirmjäger).

Drei Strecken: 6, 12 und 19 km für alle Niveaus. Start von 7 bis 11 Uhr am Place de l’Hôtel de Ville in Briey.

Getränke und Speisen vor Ort

Anmeldung vor Ort am Tag der Wanderung.

Tarif 3 ? für Einzelpersonen und 6 ? für Familien

Italiano :

Organizzato dall’Union Nationale des Parachutistes.

Tre percorsi: 6, 12 e 19 km per tutti i livelli. Partenze dalle 7 alle 11 da Place de l’Hôtel de Ville a Briey.

Ristoro e ristorazione in loco

Iscrizioni in loco il giorno della camminata.

3? per i singoli e 6? per le famiglie

Espanol :

Organizado por la Union Nationale des Parachutistes.

Tres recorridos: 6, 12 y 19 km para todos los niveles. Salidas de 7:00 a 11:00 desde la Place de l’Hôtel de Ville de Briey.

Servicio de restauración in situ

Inscripciones in situ el día de la marcha.

Precio: 3? para particulares y 6? para familias

L’événement Marche populaire La Briotine Val de Briey a été mis à jour le 2025-07-30 par MILTOL