Marche populaire Largitzen
samedi 12 septembre 2026 · Largitzen
Informations pratiques
Largitzen
Marche populaire
2 Place de l’Église Largitzen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 07:00:00
fin : 2026-09-12 14:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
3 parcours de 5, 10 et 20 km. Chasse aux trésors et quizz enfant sur le parcours. Possibilité de restauration.
3 parcours de 5, 10 et 20 km. Chasse aux trésors et quizz enfant sur le parcours.
Une boisson et une petite collation gratuites à chaque contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée. .
2 Place de l’Église Largitzen 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 32 93 23 club.larga@gmail.com
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English :
Three courses: 5, 10, and 20 km. Treasure hunt and kids’ quiz along the course. Food available.
L’événement Marche populaire Largitzen a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme du Sundgau