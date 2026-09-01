Informations pratiques

Largitzen

Marche populaire

2 Place de l’Église Largitzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 07:00:00

fin : 2026-09-12 14:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

3 parcours de 5, 10 et 20 km. Chasse aux trésors et quizz enfant sur le parcours. Possibilité de restauration.

3 parcours de 5, 10 et 20 km. Chasse aux trésors et quizz enfant sur le parcours.

Une boisson et une petite collation gratuites à chaque contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée. .

2 Place de l’Église Largitzen 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 32 93 23 club.larga@gmail.com

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English :

Three courses: 5, 10, and 20 km. Treasure hunt and kids’ quiz along the course. Food available.

L’événement Marche populaire Largitzen a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme du Sundgau