Marche populaire

MAC Mailleroncourt-Charette Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Afin de financer un voyage scolaire, les parents d’élèves de l’école de Mailleroncourt-Charette organisent une marche populaire.

Départ libre de 9h à 13h, avec 3 parcours au choix (5, 6,5, ou 12 km).

Participation libre à partir de 2€.

Sur place buvette, vente de gâteaux et croque-monsieur. .

MAC Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 60 69 33

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English : Marche populaire

L’événement Marche populaire Mailleroncourt-Charette a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)