Marche populaire Mailleroncourt-Charette
Marche populaire Mailleroncourt-Charette dimanche 29 mars 2026.
Marche populaire
MAC Mailleroncourt-Charette Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 13:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Afin de financer un voyage scolaire, les parents d’élèves de l’école de Mailleroncourt-Charette organisent une marche populaire.
Départ libre de 9h à 13h, avec 3 parcours au choix (5, 6,5, ou 12 km).
Participation libre à partir de 2€.
Sur place buvette, vente de gâteaux et croque-monsieur. .
MAC Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 60 69 33
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English : Marche populaire
L’événement Marche populaire Mailleroncourt-Charette a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)