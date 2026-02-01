Marche populaire Salle Polyvalente Mittelbronn

Marche populaire

Salle Polyvalente 25 rue de Sarrebourg Mittelbronn Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 09:00:00

Parcours sans grande difficulté d’environ 2 heures, accessible à tous, suivi d’un repas sur réservation.

Au menu soupe de pois cassés, saucisse à cuire, fromage et dessert.Tout public

Salle Polyvalente 25 rue de Sarrebourg Mittelbronn 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 19 65

English :

An easy 2-hour tour, accessible to all, followed by a meal (reservation required).

Menu: split pea soup, sausage, cheese and dessert.

