Marche populaire Salle Polyvalente Mittelbronn
Marche populaire Salle Polyvalente Mittelbronn dimanche 22 février 2026.
Marche populaire
Salle Polyvalente 25 rue de Sarrebourg Mittelbronn Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Parcours sans grande difficulté d’environ 2 heures, accessible à tous, suivi d’un repas sur réservation.
Au menu soupe de pois cassés, saucisse à cuire, fromage et dessert.Tout public
Salle Polyvalente 25 rue de Sarrebourg Mittelbronn 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 19 65
English :
An easy 2-hour tour, accessible to all, followed by a meal (reservation required).
Menu: split pea soup, sausage, cheese and dessert.
L’événement Marche populaire Mittelbronn a été mis à jour le 2026-02-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG