Marche Populaire Oberhaslach dimanche 12 octobre 2025.
53 rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-10-12 07:00:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
2025-10-12
Marche populaire en forêt à partir de la salle polyvalente .
53 rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 20 16 12 isenmannjc@free.fr
