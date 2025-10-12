Marche Populaire Oberhaslach

Marche Populaire Oberhaslach dimanche 12 octobre 2025.

Marche Populaire

53 rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-12 07:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

Marche populaire en forêt à partir de la salle polyvalente .

53 rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 20 16 12 isenmannjc@free.fr

