Marche populaire Salle polyvalente Pont-de-Roide-Vermondans
Marche populaire Salle polyvalente Pont-de-Roide-Vermondans jeudi 14 mai 2026.
Pont-de-Roide-Vermondans
Marche populaire
Salle polyvalente Rue des Marronniers Pont-de-Roide-Vermondans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Marche populaire organisé par l’AUO, 3 parcours 6 km inscription 2€, 10 km inscription 4€, 15 km inscription 6€
Départ à partir de 8h30 à la la salle polyvalente de Pont de Roide, rue des marronniers.
Ravitaillements sur le parcours.
6 km, départ de 8h30 à 11h00, 10 Km départ de 8h30 à 10h30, 15 Km départ de 8h30 à 9h30
Repas de midi possible sur inscription au 06 81 94 55 49 ou 06 17 20 15 88
Menu du repas Chipolatas, Merguez, frites, Comté, gaufre . Prix 10€ .
Salle polyvalente Rue des Marronniers Pont-de-Roide-Vermondans 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 94 55 49 bernard.girardot@club-internet.fr
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English : Marche populaire
L’événement Marche populaire Pont-de-Roide-Vermondans a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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