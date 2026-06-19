Marche populaire Rimbach-près-Masevaux

Rimbach-près-Masevaux

Marche populaire

41 rue Principale Rimbach-près-Masevaux Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 07:00:00

fin : 2026-07-04 14:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Participez à cette Marche Populaire au cœur des Vosges du Sud ! Au programme deux circuits de 6 et 12 km ouverts à tous. Inscription sur place (licence FFSP 3 € individuel / 6 € famille). Sécurité enfants accompagnés, chiens en laisse, interdiction de fumer. Collation et boisson offertes aux contrôles, achats de casse-croûtes possibles aux points de contrôles.

Envie de grand air ? Participez à cette Marche Populaire Internationale au cœur des Vosges du Sud ! Ouverte à tous, elle propose deux circuits de 6 km et 12 km.

Le départ se fait directement sur place avec la délivrance de la licence FFSP pour 3 € en individuel ou 6 € pour le pass famille. S’inscrire équivaut à certifier que vous êtes en bonne santé, et la marche est maintenue quelle que soit la météo, sauf arrêté officiel.

Pour le confort et la sécurité de tous, les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. Ne quittez pas les sentiers balisés afin de rester couvert par l’assurance. Les chiens sont acceptés s’ils sont tenus en laisse, et il est strictement interdit de fumer ou de faire du feu. Côté convivialité, une collation et une boisson sont offertes à chaque contrôle, avec la possibilité d’acheter des casse-croûtes sur place. .

41 rue Principale Rimbach-près-Masevaux 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 69 91 38 01

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English :

Join us for this Family Hike in the heart of the Southern Vosges! On the agenda: two trails, 6 and 12 km long, open to everyone. On-site registration (FFSP license: 3 ? per person / 6 ? per family). Safety: Children must be accompanied by an adult; dogs must be on a leash; smoking is prohibited. Snacks and drinks are provided at the checkpoints, and light meals are available for purchase at the checkpoints.

L’événement Marche populaire Rimbach-près-Masevaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach