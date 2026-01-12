Marche populaire Riquewihr

Marche populaire

place voltaire Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-01-24

2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Riquewihr organise, pour ce dernier week-end de Janvier, une randonnée de 10 kms pour tout ceux qui souhaitent participer.

Pour ce dernier week-end de janvier, Riquewihr vous propose une marche populaire. (11 kms et 6kms à travers le vignoble) .

place voltaire Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 7 88 50 15 05

English :

Riquewihr organizes, for this last weekend of January, a 10 km hike for all those who wish to participate.

