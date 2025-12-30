Marche populaire Rund um Rodra Roderen

Marche populaire Rund um Rodra

L’occasion de découvrir des coins sympathiques du village de Roderen en famille ou entre amis. Possibilité de terminer la matinée autour d’un repas au Dorfhüss.

Départ et arrivée depuis le Stade Saint Michel avec parcours fléché. Comme chaque année, il s’agit d’une petite randonnée de 5 km environ autour du village. Après les participants se retrouvent dans la salle pour déguster une choucroute. On peut faire le parcours sans manger (gratuit), ou manger sans faire le parcours. C’est l’occasion de découvrir des coins sympathiques du village de Roderen en famille ou entre amis. .

The opportunity to discover nice corners of the village of Roderen with family or friends. Possibility to end the morning with a meal at the Dorfhüss.

