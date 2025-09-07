Marche populaire Terville
Marche populaire Terville dimanche 7 septembre 2025.
Marche populaire
route de Verdun Terville Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 09:00:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Marche populaire de l’amicale des sapeurs-pompiers et de l’association Ça marche à Terville au départ du centre d’incendie.
2 parcours 6 et 10 km
Réservation sur place.
Buvette et restauration sur placeTout public
route de Verdun Terville 57180 Moselle Grand Est +33 6 72 27 56 33
English :
Popular walk organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers and the Ça marche à Terville association, starting from the fire station.
2 routes: 6 and 10 km
Reservations on site.
Refreshments and catering on site
German :
Volksmarsch des Freundeskreises der Feuerwehr und des Vereins Ça marche à Terville ab dem Feuerwehrzentrum.
2 Strecken: 6 und 10 km
Reservierung vor Ort.
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
Passeggiata popolare organizzata dall’associazione dei vigili del fuoco e dall’associazione Ça marche à Terville, con partenza dalla caserma dei vigili del fuoco.
2 percorsi: 6 e 10 km
Prenotazione sul posto.
Ristoro e ristorazione in loco
Espanol :
Paseo popular organizado por la asociación de bomberos y la asociación Ça marche à Terville, con salida desde el parque de bomberos.
2 recorridos: 6 y 10 km
Reservas in situ.
Refrescos y catering in situ
L’événement Marche populaire Terville a été mis à jour le 2025-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME