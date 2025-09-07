Marche populaire Terville

Marche populaire Terville dimanche 7 septembre 2025.

Marche populaire

route de Verdun Terville Moselle

Marche populaire de l’amicale des sapeurs-pompiers et de l’association Ça marche à Terville au départ du centre d’incendie.

2 parcours 6 et 10 km

Réservation sur place.

Buvette et restauration sur placeTout public

route de Verdun Terville 57180 Moselle Grand Est +33 6 72 27 56 33

English :

Popular walk organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers and the Ça marche à Terville association, starting from the fire station.

2 routes: 6 and 10 km

Reservations on site.

Refreshments and catering on site

German :

Volksmarsch des Freundeskreises der Feuerwehr und des Vereins Ça marche à Terville ab dem Feuerwehrzentrum.

2 Strecken: 6 und 10 km

Reservierung vor Ort.

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Passeggiata popolare organizzata dall’associazione dei vigili del fuoco e dall’associazione Ça marche à Terville, con partenza dalla caserma dei vigili del fuoco.

2 percorsi: 6 e 10 km

Prenotazione sul posto.

Ristoro e ristorazione in loco

Espanol :

Paseo popular organizado por la asociación de bomberos y la asociación Ça marche à Terville, con salida desde el parque de bomberos.

2 recorridos: 6 y 10 km

Reservas in situ.

Refrescos y catering in situ

L’événement Marche populaire Terville a été mis à jour le 2025-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME