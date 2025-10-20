Marche populaire Turckheim

Marche populaire Turckheim dimanche 15 mars 2026.

Marche populaire

1 rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-15 07:00:00

fin : 2026-03-15 13:00:00

2026-03-15

2 parcours de 5 et 12 km proposés sur les chemins autour de Turckheim. Départ de 7h à 13h. Dernière arrivée avant 17h30.

1 rue de l’Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 74 00 01 famille.pusset@calixo.net

English :

2 routes of 5 and 12 km on the paths around Turckheim. Departure from 7am to 1pm. Last arrival before 5.30pm.

German :

2 Strecken von 5 und 12 km, die auf den Wegen rund um Turckheim angeboten werden. Start von 7 Uhr bis 13 Uhr. Letzte Ankunft vor 17:30 Uhr.

Italiano :

2 percorsi di 5 e 12 km sui sentieri intorno a Turckheim. Partenza dalle 7.00 alle 13.00. Ultimo arrivo entro le 17.30.

Espanol :

2 rutas de 5 y 12 km por los senderos de los alrededores de Turckheim. Salidas de 7h a 13h. Última llegada antes de las 17.30 h.

