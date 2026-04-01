Marche populaire

Départ salle des fêtes, 2 rue du Stade Walscheid Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19 09:30:00

Date(s) :

2026-04-19

L’association La Vigilante de Troisfontaines organise sa quatrième marche populaire et se délocalise à Walscheid ! Le parcours fléché est de 11 km avec un ravitaillement offert. L’association proposera des animations sur les parcours. La participation est facultative et des récompenses seront offertes par tirage au sort. Le repas servi dans la salle des fêtes de Walscheid sera composé d’une entrée froide, de bouchées à la reine avec sa croute et des spaetzle et d’un dessert. Il ne sera nullement nécessaire de marcher pour mériter le repas. Tous les gastronomes sont les bienvenus. Il sera possible de participer à la marche sans le repas.

Inscription dans la limite des places disponibles avant le douze avril par téléphone ou sur Hello Asso.Tout public

.

Départ salle des fêtes, 2 rue du Stade Walscheid 57870 Moselle Grand Est +33 6 07 91 18 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Vigilante de Troisfontaines association organizes its fourth popular walk and relocates to Walscheid! The signposted route is 11 km long, with refreshments provided. The association will be offering entertainment along the way. Participation is optional, and prizes will be drawn. The meal, served in the Walscheid village hall, will comprise a cold starter, bouchées à la reine with croute and spaetzle, and dessert. You don’t have to walk to enjoy the meal. All gourmets are welcome. It will be possible to take part in the walk without the meal.

Registration subject to availability before April 12, by telephone or on Hello Asso.

L’événement Marche populaire Walscheid a été mis à jour le 2026-03-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG