Marche populaire

rue principale Willgottheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-04 08:00:00

fin : 2026-01-04 14:00:00

2026-01-04

Traditionnelle marche populaire organisée en ce début d’année à Willgottheim.

Une marche populaire est organisée par l’association Kochersberg Loisirs. Une randonnée à travers les champs et les prés du Kochersberg vous attend ! .

rue principale Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est joseph.nonnenmacher@nordnet.fr

English :

Willgottheim’s traditional people’s walk at the start of the new year.

L’événement Marche populaire Willgottheim a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg