Marche populaire Willgottheim
Marche populaire Willgottheim dimanche 4 janvier 2026.
Marche populaire
rue principale Willgottheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-01-04 08:00:00
fin : 2026-01-04 14:00:00
2026-01-04
Traditionnelle marche populaire organisée en ce début d’année à Willgottheim.
Une marche populaire est organisée par l’association Kochersberg Loisirs. Une randonnée à travers les champs et les prés du Kochersberg vous attend ! .
rue principale Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est joseph.nonnenmacher@nordnet.fr
English :
Willgottheim’s traditional people’s walk at the start of the new year.
