Marché Potier de Baratier baratier Baratier

Marché Potier de Baratier baratier Baratier vendredi 1 août 2025.

Marché Potier de Baratier baratier Baratier Vendredi 1 août, 09h00 Entrée libre

L’association Terres d’en haut, Terres de Provence ainsi que la mairie ont le plaisir de vous inviter à Baratier dans les Hautes-Alpes le vendredi 1er août

L’association Terres d’en haut, Terres de Provence ainsi que la mairie ont le plaisir de vous inviter à Baratier dans les Hautes-Alpes le vendredi 1er août 2025

Depuis plus de 30 ans ce marché existe, et nous sommes très heureux de le perpétuer.

La céramique est riche de diversité, c’est pour cela qu’il y aura une vingtaine de Céramistes professionnels sélectionnés.

Nous vous proposons des animations :

De 15 h à 17 h

• Sculpture avec Léonie

• Tournage avec Pema

• Modelage enfant avec Agathe

Et vive la céramique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-01T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-01T19:00:00.000+02:00

1

https://www.terresdeprovence.org/baratier

baratier Place du village 5200 Baratier Baratier 05200 Hautes-Alpes