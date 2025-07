Marché Potier de Mouriès Parc du Moulin Peyre Mouriès

Dimanche 3 août 2025 de 9h à 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Le marché potier de Mouriès revient pour sa 14e édition au Parc du Moulin Peyre, le dimanche 03 août, de 9h à 19h !

Organisée par l’association Marché Potier de Mouriès



30 céramistes, potières et potiers professionnel·le·s, se réuniront dans le parc du Moulin Peyre, pour la 14e édition du marché potier de Mouriès.



Ils proposeront une grande variété de créations céramiques, sculptures, bijoux, pièces uniques, objets utilitaires ou culinaires originaux. Les techniques, aussi diverses que la porcelaine, le grès, la faïence, la terre vernissée, la terre sigilée, etc. seront présentées.



Un atelier découverte en accès libre, proposera aux enfants de s’initier à l’art de l’argile.

Tentez de gagner un bon d’achat de 70€ sur votre stand Coup de Coeur ! .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 43 90 28 marchepotiermouries@gmail.com

English :

The Mouriès pottery market is back for its 13th edition in the Parc du Moulin Peyre, on Sunday 04 August, from 9am to 7pm!

German :

Der Töpfermarkt von Mouriès kehrt für seine 13. Ausgabe in den Parc du Moulin Peyre zurück, am Sonntag, den 04. August, von 9 bis 19 Uhr!

Italiano :

Il mercato della ceramica di Mouriès torna per la sua 14ª edizione nel Parc du Moulin Peyre, domenica 03 agosto, dalle 9.00 alle 19.00!

Espanol :

El mercado de alfarería de Mouriès celebra su 14ª edición en el Parque del Moulin Peyre, el domingo 3 de agosto, de 9.00 a 19.00 h

