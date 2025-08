Marché Potier de Mouriès Parc du Moulin Peyre, Avenue Frédéric Mistral Mouriès

Marché Potier de Mouriès Parc du Moulin Peyre, Avenue Frédéric Mistral Mouriès dimanche 3 août 2025.

Marché Potier de Mouriès Parc du Moulin Peyre, Avenue Frédéric Mistral Mouriès Dimanche 3 août, 09h00 Entrée libre

32 céramistes, potières et potiers professionnel·le·s, se réuniront dans le parc du Moulin Peyre, pour la 14ème édition du marché potier de Mouriès.

32 céramistes, potières et potiers professionnel·le·s, se réuniront dans le parc du Moulin Peyre, pour la 14ème édition du marché potier de Mouriès.

Ils proposeront une grande variété de créations céramiques, sculptures, bijoux, pièces uniques, objets utilitaires ou culinaires originaux. Les techniques, aussi diverses que la porcelaine, le grès, la faïence, la terre vernissée, la terre sigillée, etc. seront présentées.

• Un atelier découverte en accès libre, proposera aux enfants de s’initier à l’art de l’argile.

• Tentez de gagner un bon d’achat de 70 € sur votre stand Coup de Cœur !

Infos pratiques :

Entrée libre de 9 h à 19 h – Parc du Moulin Peyre, Avenue Frédéric Mistral

Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-03T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-03T19:00:00.000+02:00

1

https://www.terresdeprovence.org/mouries

Parc du Moulin Peyre, Avenue Frédéric Mistral Avenue Frédéric Mistral Mouriès 3890 Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône