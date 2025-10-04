Marché Potier de Moustiers-Sainte-Marie Rue de la Bourgade Moustiers-Sainte-Marie
Marché Potier de Moustiers-Sainte-Marie Rue de la Bourgade Moustiers-Sainte-Marie samedi 4 octobre 2025.
Marché Potier de Moustiers-Sainte-Marie Rue de la Bourgade Moustiers-Sainte-Marie 4 et 5 octobre Entrée libre
À l’occasion du traditionnel Marché potier de Moustiers Sainte Marie, une vingtaine d’artisans céramistes présenteront leur travail rue de la Bourgade.
À l’occasion du traditionnel Marché potier de Moustiers Sainte Marie, une vingtaine d’artisans céramistes présenteront leur travail rue de la Bourgade.
Des démonstrations de tournage, de montage à la corde, des initiations tournage pour les enfants se tiendront place de l’église.
Place de l’Église :
Démonstrations de tournage
Montage à la corde
Initiations au tournage pour les enfants
Galerie de la Bourgade :
10h-12h30 / 14h-18h : reconstitution d’un atelier de faïencier avec démonstrations et commentaires sur toutes les étapes de fabrication
Musée de la Faïence :
9h30-10h : visite commentée
Exposition temporaire « Impression d’argile »
Galerie de l’ancien presbytère :
Exposition « In vino veritas » par l’association Terres de Provence
Organisé par le Musée de la Faïence avec le soutien de l’Association Artistique de Moustiers-Sainte-Marie
Infos pratiques :
10h – 18h – Entrée libre
Rue de la Bourgade, place de l’église – 04360 Moustiers-Sainte-Marie
Renseignements :
Office de tourisme : 04 92 74 67 84
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-05T18:00:00.000+02:00
1
https://www.terresdeprovence.org/moustiers
Rue de la Bourgade 04360 Moustiers Sainte Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence