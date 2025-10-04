Marché Potier de Moustiers-Sainte-Marie Rue de la Bourgade Moustiers-Sainte-Marie

Marché Potier de Moustiers-Sainte-Marie Rue de la Bourgade Moustiers-Sainte-Marie samedi 4 octobre 2025.

Marché Potier de Moustiers-Sainte-Marie Rue de la Bourgade Moustiers-Sainte-Marie 4 et 5 octobre Entrée libre

À l’occasion du traditionnel Marché potier de Moustiers Sainte Marie, une vingtaine d’artisans céramistes présenteront leur travail rue de la Bourgade.

À l’occasion du traditionnel Marché potier de Moustiers Sainte Marie, une vingtaine d’artisans céramistes présenteront leur travail rue de la Bourgade.

Des démonstrations de tournage, de montage à la corde, des initiations tournage pour les enfants se tiendront place de l’église.

Place de l’Église :

Démonstrations de tournage

Montage à la corde

Initiations au tournage pour les enfants

Galerie de la Bourgade :

10h-12h30 / 14h-18h : reconstitution d’un atelier de faïencier avec démonstrations et commentaires sur toutes les étapes de fabrication

Musée de la Faïence :

9h30-10h : visite commentée

Exposition temporaire « Impression d’argile »

Galerie de l’ancien presbytère :

Exposition « In vino veritas » par l’association Terres de Provence

Organisé par le Musée de la Faïence avec le soutien de l’Association Artistique de Moustiers-Sainte-Marie

Infos pratiques :

10h – 18h – Entrée libre

Rue de la Bourgade, place de l’église – 04360 Moustiers-Sainte-Marie

Renseignements :

Office de tourisme : 04 92 74 67 84

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T18:00:00.000+02:00

1

https://www.terresdeprovence.org/moustiers

Rue de la Bourgade 04360 Moustiers Sainte Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence