Marché potier de Pernes les Fontaines Place Gabriel Moute Pernes-les-Fontaines Dimanche 20 juillet, 09h00 Entrée libre

Le Marché de Potier de Pernes les Fontaines célèbre 16 années de Créativité, d’Artisanat et d’Échange Culturel.

Le Marché de Potier de Pernes les Fontaines, soutenu par l’Association Régionale des Potiers Terres de Provence, fêtera cette année ses 16 ans d’existence. Depuis sa création, le marché a été un lieu de rencontre incontournable pour les amateurs d’art, les collectionneurs les curieux avides de découvrir les trésors de la poterie artisanale.

Animations :

• Atelier de modelage

• Démonstration de tournage

• Tombola gratuite toute la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-20T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-20T19:00:00.000+02:00

https://www.terresdeprovence.org/perneslesfontaines

Place Gabriel Moute 84210 Pernes les Fontaines Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse