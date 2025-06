Marché Potier de Rosans Place de l’Abbé Bicais Rosans 12 juillet 2025

28 exposants professionnels sélectionnés pour leur créativité, la qualité et l’originalité de leur travail.

L’association Terres de Provence et le village de Rosans, ont le plaisir de vous inviter à la sixième édition du marché potiers de Rosans.

Samedi 12 juillet 2025 de 9h à 19h.

Le marché se déroulera sur la place du vieux village, devant le château de Lesdiguières, au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales.

– Invité d’honneur : Gaëtan Rodts,

Alpes de Haute Provence avec son ensemble de théières.

– Atelier poterie enfants avec Laurene Liotta, Potière-Hautes Alpes

– Démonstrations tournage mini pièces et animation concours de la plus petite théière – Céline Lefort – Gap – Hautes alpes

– Trio Jazz: Scott Card – Renaud Gerin – Nicolas Dejean – Hautes Alpes

– Visite de la Pépinière de Potiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T19:00:00.000+02:00

https://www.terresdeprovence.org/rosans

Place de l’Abbé Bicais Place de l’Abbé Bicais , 05150 Rosans Rosans 05150 Hautes-Alpes