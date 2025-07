Marché potier de Vallouise vallouise Vallouise-Pelvoux

Rendez-vous le mardi 22 juillet 2025 sur la place du village de Vallouise pour fêter l’art de la céramique !

– 30 POTIERS venus de toute la France exposeront leurs pièces toute la journée, de 9h à 19h !

– Démonstrations de TOURNAGE sur tour de potier tout au long de la journée

– également des INITIATION ENFANTS autour du modelage

– Réalisation à la journée d’une JARRE A LA CORDE pour découvrir cette technique exceptionnelle

– Grès, Faïence, Porcelaine, Raku… il y en aura pour tous les goûts !

Une belle journée mise en musique par le trio acoustique FOLK YOU, sur un bel air d’accordéon, de violon et de guitare.

Une belle journée se prépare !

A vos agendas !

https://www.terresdeprovence.org/vallouise 06 28 22 86 41 infos@terresdeprovence.org

vallouise Place de l’église 05290 vallouise Vallouise Vallouise-Pelvoux 05290 Hautes-Alpes