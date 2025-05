Marché Potier de Vence – Place du grand Jardin Vence, 24 mai 2025, Vence.

Marché Potier de Vence Place du grand Jardin Vence 24 et 25 mai Entrée libre

Le Marché de Potiers de Vence revient cette année pour sa 34ᵉ édition, les 24 et 25 mai 2025.

Ce rendez-vous incontournable met en lumière une sélection exigeante de céramistes exposants – bijoux, objets du quotidien, pièces sculpturales – réalisées par des artisans de renom, venus de toute la France et d’Italie.

Des démonstrations de tournage en direct seront proposées, ainsi que des ateliers pour enfants animés par des céramistes professionnels.

Cette édition revêt une dimension toute particulière : elle rend hommage à Rolland Gioan, fondateur du marché, récemment disparu. En poursuivant avec enthousiasme l’une des plus anciennes manifestations culturelles de Vence, organisateurs, exposants et visiteurs célèbreront son héritage avec gratitude.

Animations :

• 30 céramistes seront présents pour vous faire découvrir leur univers, leurs techniques et leurs créations.

• Rendez-vous au stand Solargil, fournisseur des céramistes, où vous pourrez vous procurer des outils et des matières premières

• Assistez à une démonstration de la technique du tournage par Sébastien Ziegler, céramiste professionnel à Villecroze (83690) qui réalisera au des formes traditionnelles de poterie tout au long du week-end

• Un atelier enfants animé tout le week-end par Lise Calvet, céramiste professionnelle, où ils pourront façonner la terre en utilisant différentes techniques telles que le modelage, le colombin ou la technique du bol pincé.

• Un stand de solidarité sera mis en place en collaboration avec l’association Terres de Provence, partenaire de l’événement. Chaque potier présent sur le marché fera don d’une de ses pièces à cette association afin d’être vendue

pour constituer un fonds de solidarité.

• Le public est également invité à participer au jeu “stand coup de cœur” pour tenter de gagner un bon d’achat à utiliser sur le stand de son choix. Deux tirages seront effectués durant le week-end.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-24T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-25T19:00:00.000+02:00

Place du grand Jardin Place du grand Jardin, Vence, 06140 Vence 06140 Alpes-Maritimes