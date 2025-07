Marché Potier Morogues

Marché Potier Morogues samedi 2 août 2025.

Marché Potier

Morogues Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Nouvelle édition du Marché potier de Morogues dans le parc du château de Maupas. Une exposition sur le thème de « l’assiette » et des animations seront proposées sur le week-end.

Venez rencontrer les 36 exposants réunis pour l’occasion, un beau moment d’échanges en perspective.

Un atelier de modelage destiné aux enfants afin de leur permettre de découvrir et travailler l’argile.

Pour les plus curieux, une démonstration de tournage avec des pièces traditionnelles proposée par Jacques Trouis.

Un week-end qui s’annonce bien rempli et qui réserve de belles rencontres ! .

Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 41 94 info@aufildespots.fr

English :

Another edition of the Morogues Pottery Market in the grounds of the Château de Maupas. An exhibition on the theme of « the plate » and other events will be held over the weekend.

German :

Neue Ausgabe des Töpfermarkts von Morogues im Park des Schlosses von Maupas. Eine Ausstellung zum Thema « Teller » und Animationen werden während des Wochenendes angeboten.

Italiano :

Un’altra edizione del Mercato della ceramica di Morogues nel parco del Castello di Maupas. Una mostra sul tema del « piatto » e altri eventi saranno proposti durante il fine settimana.

Espanol :

Nueva edición del Mercado de la Cerámica de Morogues en el recinto del castillo de Maupas. Una exposición sobre el tema « el plato » y otros actos se sucederán durante el fin de semana.

L’événement Marché Potier Morogues a été mis à jour le 2025-07-22 par OT BOURGES