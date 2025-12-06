Marché Potier Villers-Bocage

Marché Potier

9 Rue Neuve Villers-Bocage Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

46 édition du marché potier de Villers-Bocage, en partenariat avec le collectif national des Céramistes.

16 Céramistes Professionnels seront réunis pour présenter et vendre leurs créations.

C’est l’occasion de découvrir l’univers passionnant de l’Art de la Céramique, au travers d’artistes créateurs travaillant la porcelaine, le grès, la faïence et différentes techniques de cuisson.

Durant ce weekend, les céramistes mettent en lumière leur production et leur savoir-faire. De l’objet utilitaire à la sculpture, en passant par l’art du raku et l’objet décoratif, la diversité des pièces présentées séduiront vos regards et combleront toutes vos envies.

Vous pourrez également profiter de ce temps, pour rencontrer les membres de l’Atelier de Poterie de Villers-Bocage qui vous présenteront les activités de l’année (notamment les stages et les cours pour adultes et enfants).

Un évènement convivial et inspirant à ne pas rater !

9 Rue Neuve Villers-Bocage 80260 Somme Hauts-de-France atelierdepoterie80@gmail.com

English :

46th edition of the Villers-Bocage pottery market, in partnership with the national collective of ceramists.

16 professional ceramists will be on hand to present and sell their creations.

It’s an opportunity to discover the fascinating world of Ceramic Art, through creative artists working in porcelain, stoneware, earthenware and various firing techniques.

Over the weekend, ceramists will be showcasing their production and expertise. From utilitarian objects to sculptures, raku art and decorative objects, the diversity of the pieces on display will delight your eyes and satisfy your every desire.

You can also take advantage of this time to meet members of the Atelier de Poterie de Villers-Bocage, who will present the year?s activities (including workshops and courses for adults and children).

A friendly and inspiring event not to be missed!

L’événement Marché Potier Villers-Bocage a été mis à jour le 2025-11-27 par OT DU TERRITOIRE NORD PICARDIE