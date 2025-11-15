Marche Pouantaise Stade Pouant

Marche Pouantaise

Stade Rue du Stade Pouant Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Organisée par l’association Loisirs Pouantais, ouverte à tous 5,3 km ou 10,5 km

Accueil à 8h30 pour un départ à 9h

De préférence sur réservation .

Stade Rue du Stade Pouant 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 50 62 contact@pouant.fr

