Marche Pouantaise Stade Pouant

Marche Pouantaise
Stade Rue du Stade Pouant Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Organisée par l’association Loisirs Pouantais, ouverte à tous 5,3 km ou 10,5 km
Accueil à 8h30 pour un départ à 9h
De préférence sur réservation .
Stade Rue du Stade Pouant 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 50 62 contact@pouant.fr
