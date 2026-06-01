Marche pour découvrir Croignon Place de la mairie Croignon

Croignon

Marche pour découvrir Croignon

Place de la mairie 7 Rue de la Mairie Croignon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-28

La mairie de Croignon vous invite à une marche en matinée pour découvrir

Croignon. Cette activité est ouvete à tous petits et grands, anciens et nouveaux croignonnais, en famille ou entre amis. Ce moment de découverte et de convivialité sera suivi d’une auberge espagnole et d’un café offert par la mairie. Le départ est fixé devant la mairie à 9 h 30 . N’oubliez de vous habiller en conséquence (bonnes chaussures, gourde, parapluie ou casquette). Vous pouvez vous inscrire par mail auprès de la mairie. .

Place de la mairie 7 Rue de la Mairie Croignon 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 10 64 mairie@croignon.fr

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English : Marche pour découvrir Croignon

L’événement Marche pour découvrir Croignon Croignon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de l’Entre-deux-Mers