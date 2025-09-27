Marche pour découvrir et participer aux actions d’Oxfam Rennes métro esplanade charles de gaulle rennes Rennes

Marche pour découvrir et participer aux actions d’Oxfam Rennes métro esplanade charles de gaulle rennes Rennes Samedi 27 septembre, 14h15 entrée libre

Le groupe local (GL) Oxfam de Rennes vous invite à une balade découverte ; partager en marchant avec les membres du GL les propositions d’actions en local pour un monde plus juste et plus durable

Rejoignez-nous pour une balade découverte avec Oxfam Rennes ! ‍♂️

Quoi de mieux qu’une petite marche pour se mettre en action ?

**POURQUOI MARCHER AVEC NOUS?**

Pour rencontrer les membre du Groupe Local Oxfam Rennes, découvrir leurs engagements et leurs actions locales.

Pour échanger autour de la justice climatique et sociale.

Et aussi pour partager un moment convivial !

**INFOS PRATIQUES**

RDV sur l’Esplanade Charles de Gaulle, à la sortie du métro dès 14h00.

Départ à 14h30.

Circuit de 4 km accessible à tou-te•s le long du parcours mémoriel* de Rennes:

du Colombier vers la Butte des Fusillés de la Maltière à Saint Jacques de la Lande.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et de l’eau.

**Goûter partagé à l’issue de la randonnée**

Inscriptions conseillées : [https://action.qomon.org/randoxfam/](https://action.qomon.org/randoxfam/)

Parce que chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche d’un avenir plus juste et durable.

N’hésitez pas à rediffuser ce message nous vous en remercions par avance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-27T14:15:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T17:30:00.000+02:00

https://action.qomon.org/randoxfam/

