Marche pour la Fraternité | Bergerac église évangélique Bergerac

église évangélique 5 Rue Durou Bergerac Dordogne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Le Comité Bergerac Fraternité est heureux de vous annoncer l’organisation de la 4ème Marche pour la Fraternité qui aura lieu le Dimanche 28 septembre à partir de 14h.

La Marche pour la Fraternité est une balade dans la ville de Bergerac pour se rencontrer et s’entre-connaître. Dans chaque lieu de culte visité le thème « Vivre ensemble pour la paix » sera abordé.

Cette marche se poursuivra par l’intervention de Mme Lilia Bensedrine Thabet, Juriste, intervenante spécialiste des questions interculturelles auprès d’institutions et O.I.N.G du Conseil de l’Europe. Directrice des Sacrées Journées de Strasbourg. .

église évangélique 5 Rue Durou Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bergerac.fraternite@gmail.com

