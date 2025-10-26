Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche pour la lutte contre la Polio Aix

Marche pour la lutte contre la Polio

Marche pour la lutte contre la Polio Aix dimanche 26 octobre 2025.

Marche pour la lutte contre la Polio

Aix Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26

Date(s) :
2025-10-26

Le Rotary club d’Ussel organise une marche pour la lutte contre la Polio.
Marche commentée pour tous entre bois et étangs autour de La Roussange d’Aix. Au retour soupe aux choux offerte.

Rendez-vous à 9h à la ferme de La Roussange à Aix.   .

Aix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

English : Marche pour la lutte contre la Polio

German : Marche pour la lutte contre la Polio

Italiano :

Espanol : Marche pour la lutte contre la Polio

L’événement Marche pour la lutte contre la Polio Aix a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze