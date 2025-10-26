Marche pour la lutte contre la Polio Aix
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Le Rotary club d’Ussel organise une marche pour la lutte contre la Polio.
Marche commentée pour tous entre bois et étangs autour de La Roussange d’Aix. Au retour soupe aux choux offerte.
Rendez-vous à 9h à la ferme de La Roussange à Aix. .
Aix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
