Marche pour la paix 2026 – de l’Europe vers Jérusalem Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement Paris

En 2026, des citoyennes et citoyens de toute l’Europe marcheront ensemble, en relais, pour la paix, depuis plusieurs capitales jusqu’à Jérusalem. Un départ aura lieu depuis Paris le 1er mai. Cette conférence, animée par deux marcheurs pour la paix, présentera le sens et l’élan de cette grande Marche européenne.

Conférence sur la Marche pour la Paix 2026, en relais de différentes villes européennes jusqu’à Jérusalem

Le samedi 07 février 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 Paris

peacewalk.france@gmail.com



