Marche pour la paix Forges-les-Eaux
Marche pour la paix Forges-les-Eaux jeudi 2 avril 2026.
Marche pour la paix
Avenue des Sources Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 12:00:00
fin : 2026-04-02 13:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Dans le cadre de la Semaine Olympique, la Ville de Forges les Eaux organise une nouvelle édition de la Marche pour la paix.
Jeudi 2 avril 2026 de 12h à 13h et de 17h à 18h
Marchez, courez, ou pédalez pour parcourir 2024m autour du lac de l’Andelle.
Un quiz olympique vous attend !
Gratuit ouvert à tous .
Avenue des Sources Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 21 68
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English : Marche pour la paix
L’événement Marche pour la paix Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux