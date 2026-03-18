Marche pour la paix

Avenue des Sources Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 12:00:00

fin : 2026-04-02 13:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Dans le cadre de la Semaine Olympique, la Ville de Forges les Eaux organise une nouvelle édition de la Marche pour la paix.

Jeudi 2 avril 2026 de 12h à 13h et de 17h à 18h

Marchez, courez, ou pédalez pour parcourir 2024m autour du lac de l’Andelle.

Un quiz olympique vous attend !

Gratuit ouvert à tous .

Avenue des Sources Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 09 21 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche pour la paix

L’événement Marche pour la paix Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux