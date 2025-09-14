Marche pour la recherche contre la maladie de Charcot Assenoncourt
Marche pour la recherche contre la maladie de Charcot Assenoncourt dimanche 14 septembre 2025.
Marche pour la recherche contre la maladie de Charcot
Foyer rural Assenoncourt Moselle
Venez soutenir la recherche sur la maladie de Charcot en marchant ! Il y a deux parcours disponibles de 10 et 6km. Marche payante, gratuite pour les moins de 11 ans. Un repas de midi est proposé en supplément, sur réservation téléphonique.Tout public
Foyer rural Assenoncourt 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 03 91 00
English :
Come and support Charcot disease research by walking! Two routes are available: 10km and 6km. Charge for walking, free for children under 11. Lunch is available on request, by telephone.
German :
Unterstützen Sie die Forschung zur Charcot-Krankheit, indem Sie wandern! Es stehen zwei Strecken von 10 und 6 km zur Verfügung. Wandern ist kostenpflichtig, für Kinder unter 11 Jahren kostenlos. Ein Mittagessen wird zusätzlich angeboten, telefonische Reservierung erforderlich.
Italiano :
Venite a sostenere la ricerca sulla malattia di Charcot camminando! Sono disponibili due percorsi, 10 km e 6 km. La camminata è a pagamento, ma è gratuita per i bambini sotto gli 11 anni. Il pranzo è disponibile a un costo aggiuntivo, su prenotazione telefonica.
Espanol :
Venga a apoyar la investigación sobre la enfermedad de Charcot caminando Hay dos rutas disponibles: 10 km y 6 km. La caminata es de pago, pero es gratuita para los niños menores de 11 años. Hay un almuerzo disponible por un coste adicional, previa reserva por teléfono.
