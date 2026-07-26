Informations pratiques

Assenoncourt

Marche pour la recherche contre la maladie de Charcot

Foyer rural Assenoncourt Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez soutenir la recherche sur la maladie de Charcot en marchant ! Il y a deux parcours disponibles de 10 et 6km. Marche payante, gratuite pour les moins de 11 ans. Un repas de midi est proposé en supplément, sur réservation téléphonique.Tout public

4 .

Foyer rural Assenoncourt 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 03 91 00

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English :

Come and support Charcot disease research by walking! Two routes are available: 10km and 6km. Charge for walking, free for children under 11. Lunch is available on request, by telephone.

L’événement Marche pour la recherche contre la maladie de Charcot Assenoncourt a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD