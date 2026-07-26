Marche pour la recherche contre la maladie de Charcot Assenoncourt
dimanche 13 septembre 2026 · Assenoncourt
Informations pratiques
Assenoncourt
Marche pour la recherche contre la maladie de Charcot
Foyer rural Assenoncourt Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 14:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez soutenir la recherche sur la maladie de Charcot en marchant ! Il y a deux parcours disponibles de 10 et 6km. Marche payante, gratuite pour les moins de 11 ans. Un repas de midi est proposé en supplément, sur réservation téléphonique.Tout public
4 .
Foyer rural Assenoncourt 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 03 91 00
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English :
Come and support Charcot disease research by walking! Two routes are available: 10km and 6km. Charge for walking, free for children under 11. Lunch is available on request, by telephone.
L’événement Marche pour la recherche contre la maladie de Charcot Assenoncourt a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD