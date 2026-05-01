Œting

Marche pour l’association AIA

Œting Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 10:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Marche pour l’Association AIA (Accessibilité Intégration Autonomie). Au départ du parking rue des écoles. Plusieurs parcours 6km, 10km, 15km. Inscriptions de 08h00 à 10h00 en départ libre. Buvette et petite restauration dans la salle sous l’école maternelle. Sur réservation par téléphone avant le mercredi 6 mai.Tout public

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Œting 57600 Moselle Grand Est +33 6 62 46 02 36

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English :

Walk for the Association AIA (Accessibilité Intégration Autonomie). Starting from the parking lot on rue des écoles. Several routes: 6km, 10km, 15km. Free registration from 08:00 to 10:00. Refreshments and snacks in the hall under the nursery school. Reservations by telephone before Wednesday, May 6.

L’événement Marche pour l’association AIA Œting a été mis à jour le 2026-04-21 par FORBACH TOURISME