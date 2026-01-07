Marche pour le 10e anniversaire du Pèlerinage de la Paix

Souvigny Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

quelque soit le nombre de marches

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-04 2026-05-03

Participez à une marche spirituelle exceptionnelle proposée pour le 10ᵉ anniversaire du Pèlerinage de la Paix.

Un parcours en plusieurs étapes de 15 km pour se ressourcer, marcher ensemble et célébrer l’héritage de Saint Mayeul et Souvigny.

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 09 74

Take part in an exceptional spiritual walk to mark the 10th anniversary of the Pilgrimage of Peace.

A 15 km multi-stage route to recharge your batteries, walk together and celebrate the heritage of Saint Mayeul and Souvigny.

L’événement Marche pour le 10e anniversaire du Pèlerinage de la Paix Souvigny a été mis à jour le 2026-01-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région