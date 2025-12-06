Marche pour le Téléthon à Genneville Genneville
Parking de l’église Genneville Calvados
Début : 2025-12-06 09:15:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez nombreux, seul ou en famille pour participer à la marche pour le Téléthon à Genneville.
Balade proposée par le club des seniors et l’association Sport et Détente Gennevillaise.
RDV à 9h15 place de l’église. Echauffement en musique sur place.
2 parcours proposés 2.5km et 4.5km. Inscription gratuite sur place.
Vente de crêpes et dons au profit du Téléthon. .
Parking de l’église Genneville 14600 Calvados Normandie +33 6 80 31 81 16
English : Marche pour le Téléthon à Genneville
Come along, alone or with your family, to take part in the Telethon walk in Genneville.
German : Marche pour le Téléthon à Genneville
Kommen Sie zahlreich, allein oder mit der Familie, um am Marsch für den Telethon in Genneville teilzunehmen.
Italiano :
Venite, da soli o con la vostra famiglia, a partecipare alla passeggiata Telethon a Genneville.
Espanol :
Venga, solo o en familia, y participe en la marcha del Teletón en Genneville.
