Marche pour le Téléthon Ehpad Haute-Mitrie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 14:00 – 16:00

Gratuit : non Prix libre Vous choississez le montant que vous voulez offir, possibilité de faire un don en ligne via le lien suivant: https://mapage.telethon.fr/animation/Marche-dans-le-quartier Tout public

Pour la troisième année, l’EHPAD de la Haute Mitrie organise sa marche dans le quartier au profit du Téléthon. Le principe est simple parrainez des tours de marche dans le quartier pour les résidents et/ou venez les accompagner pour cette action. Plus il y aura de tours parrainés plus les résidents pourront profiter de sortie dans le quartier et plus la cagnotte pour le Téléthon sera importante.

Ehpad Haute-Mitrie Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 52 27 92 ehpad-hte-mitrie@mairie-nantes.fr 02 40 52 27 92 https://mapage.telethon.fr/animation/Marche-dans-le-quartier