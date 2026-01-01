Marche pour le téléthon parking de l’Espace De Wendel Hombourg-Haut

Marche pour le téléthon

parking de l’Espace De Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Loisirs Vélo Hombourg soutient le téléthon pour la 29ème année consécutive et organise une randonnée pédestre suivie d’un repas. Randonnée pédestre de 6 à 7 km environ. Participation financière à l’appréciation de chacun, en espèces ou par chèque à l’ordre d’AFM TELETHON. Une urne sera à disposition au départ de la marche. Repas à l’Espace de Wendel (couscous, dessert, café pour 17€) sur inscription avant le 7 janvier. Boissons non incluses.Tout public

parking de l’Espace De Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 06 81 54 04 boduclos@gmail.com

English :

Loisirs Vélo Hombourg is supporting the Telethon for the 29th year running and is organizing a hike followed by a meal. Walking tour of around 6 to 7 km. Financial participation at your discretion, in cash or by check payable to AFM TELETHON. An urn will be available at the start of the walk. Meal at Espace de Wendel (couscous, dessert, coffee for 17?) on registration before January 7. Drinks not included.

