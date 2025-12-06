Marche pour le Téléthon

La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez faire une belle action !

Marche pour le Téléthon. Départ à 9 h 30 devant la gare avec la Gym volontaire adultes et la retraite sportive. Verre de l’amitié à l’arrivée. Participation 2 €.

06 82 14 91 77 ou 06 43 48 11 50 .

La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 33 13 contact@lasuze.fr

English :

Come and do a good deed!

German :

Kommen Sie und tun Sie etwas Gutes!

Italiano :

Venite a fare qualcosa di buono!

Espanol :

¡Ven y haz algo bueno!

L’événement Marche pour le Téléthon La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Vallée de la Sarthe