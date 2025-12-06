Marche pour le Téléthon La Suze-sur-Sarthe
Marche pour le Téléthon La Suze-sur-Sarthe samedi 6 décembre 2025.
Marche pour le Téléthon
La Suze-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-12-06 09:30:00
2025-12-06
Venez faire une belle action !
Marche pour le Téléthon. Départ à 9 h 30 devant la gare avec la Gym volontaire adultes et la retraite sportive. Verre de l’amitié à l’arrivée. Participation 2 €.
06 82 14 91 77 ou 06 43 48 11 50 .
La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 33 13 contact@lasuze.fr
English :
Come and do a good deed!
German :
Kommen Sie und tun Sie etwas Gutes!
Italiano :
Venite a fare qualcosa di buono!
Espanol :
¡Ven y haz algo bueno!
