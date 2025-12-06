Marche pour le Téléthon Neuvic

Marche pour le Téléthon

Château de Neuvic Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

9h30 inscriptions au château de Neuvic.

10h départ.

Le parcours traversera le parc, passera par la voie verte et rejoindra le domaine du Caviar de Neuvic.

Participation 4 €

Prévoir bottes ou chaussures de pluie (risque de boue).

Comité des fêtes de Neuvic 06 09 39 33 62

Marchons ensemble pour le Téléthon !

9h30 inscriptions au château de Neuvic.

10h départ.

Le parcours traversera le parc, passera par la voie verte et rejoindra le domaine du Caviar de Neuvic Venez découvrir sous un nouvel angle la ferme piscicole dédiée à l’élevage d’esturgeons !

Distribution de soupe puis retour au château avec une boisson chaude.

Prévoir bottes ou chaussures de pluie (risque de boue).

Participation 4 € (à partir de 12 ans), intégralement reversée au Téléthon.

Organisé par l’IME, avec le soutien du Caviar de Neuvic et du Comité des fêtes de Neuvic 06 09 39 33 62 .

Château de Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 39 33 62

English : Marche pour le Téléthon

9:30am: registration at Château de Neuvic.

10am: departure.

The route will take you through the park, along the greenway to the Caviar de Neuvic estate.

Participation: 4 ?

Bring boots or rain shoes (risk of mud).

Comité des fêtes de Neuvic 06 09 39 33 62

German : Marche pour le Téléthon

9.30 Uhr: Anmeldung im Schloss von Neuvic.

10.00 Uhr: Start.

Die Strecke führt durch den Park, über den grünen Weg und zur Domaine du Caviar de Neuvic.

Teilnahme: 4 ?

Stiefel oder Regenschuhe mitbringen (Schlammgefahr).

Festkomitee von Neuvic: 06 09 39 33 62

Italiano :

9.30: registrazione al Castello di Neuvic.

10.00: partenza.

Il percorso si snoda attraverso il parco, lungo la greenway e fino alla tenuta Caviar de Neuvic.

Quota d’iscrizione: 4 euro

Portare stivali o scarpe da pioggia (rischio di fango).

Comitato del Festival di Neuvic: 06 09 39 33 62

Espanol : Marche pour le Téléthon

9.30 h: inscripción en el Château de Neuvic.

10h: salida.

El recorrido le llevará a través del parque, por la vía verde y hasta la finca Caviar de Neuvic.

Precio de la entrada: 4 ?

Traer botas o calzado de lluvia (riesgo de barro).

Comité de Fiestas de Neuvic: 06 09 39 33 62

L’événement Marche pour le Téléthon Neuvic a été mis à jour le 2025-11-21 par Vallée de l’Isle en Périgord