Marche pour le Téléthon Dans les rues de Pissos Pissos

L’AGV HAUT’LANDE organise dans le cadre du Téléthon 2025 une marche le 07 décembre 2025 à Pissos

Une participation de 5€ vous sera demandé au profit du Téléthon .

Venez marchez avec nous, rendez-vous à 9h45 devant la Mairie de Pissos et départ à 10h.

Il y aura aussi de la vente de pâtisseries à 3€ .

English : Marche pour le Téléthon

As part of the Telethon 2025, the AGV HAUT’LANDE is organizing a walk on December 07, 2025 in Pissos

A contribution of 5? will be asked for the benefit of the Telethon.

Come and walk with us, meeting at 9.45am in front of the Pissos Town Hall and departure at 10am.

sale of home-made pastries at 3?

German : Marche pour le Téléthon

Der AGV HAUT’LANDE organisiert im Rahmen des Telethon 2025 eine Wanderung am 07. Dezember 2025 in Pissos

Ein Beitrag von 5? wird zugunsten des Telethon verlangt.

Treffen Sie sich um 9:45 Uhr vor dem Rathaus von Pissos und starten Sie um 10:00 Uhr.

verkauf von hausgemachtem Gebäck für 3?

Italiano :

Nell’ambito di Telethon 2025, l’AGV HAUT’LANDE organizza una passeggiata il 07 dicembre 2025 a Pissos

Vi sarà chiesto un contributo di 5 euro con il ricavato di Telethon.

Venite a camminare con noi, ritrovo alle 9.45 davanti al municipio di Pissos e partenza alle 10.00.

vendita di dolci fatti in casa a 3?

Espanol : Marche pour le Téléthon

En el marco del Telethon 2025, la AGV HAUT’LANDE organiza una marcha el 07 de diciembre de 2025 en Pissos

Se le pedirá una contribución de 5? con el beneficio del Telethon.

Venga a caminar con nosotros, reunión a las 9h45 delante del Ayuntamiento de Pissos y salida a las 10h.

venta de bollería casera a 3?

