Marche pour le téléthon Salle des Aînés Saint-Georges-du-Bois

Marche pour le téléthon

Salle des Aînés Rue Léopold et Jules Bayle Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Dans le cadre du téléthon, venez participer à cette marche autour de Saint Georges du Bois organisée par la Gym Volontaire.

Départ à 14h.

2 circuits seront proposés 5,5km ou 8 km.

Pour les dons, une urne sera à votre disposition à la salle.

Salle des Aînés Rue Léopold et Jules Bayle Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 01 23 31

English :

As part of the telethon, come and take part in this walk around Saint Georges du Bois organized by the Gym Volontaire.

Start at 2pm.

2 circuits will be proposed: 5.5km or 8km.

An urn will be available in the hall for donations.

German :

Im Rahmen des Telethons können Sie an dieser Wanderung rund um Saint Georges du Bois teilnehmen, die von der Gym Volontaire organisiert wird.

Start ist um 14 Uhr.

es werden 2 Strecken angeboten: 5,5 km oder 8 km.

Für Spenden steht Ihnen in der Halle eine Urne zur Verfügung.

Italiano :

Nell’ambito di Telethon, partecipate alla passeggiata intorno a Saint Georges du Bois organizzata dalla Palestra Volontaire.

Inizio alle 14.00.

sono previsti 2 percorsi: 5,5 km o 8 km.

Nella sala sarà disponibile un’urna per le donazioni.

Espanol :

En el marco del telemaratón, participe en este paseo por Saint Georges du Bois organizado por el Gym Volontaire.

Salida a las 14h.

habrá 2 recorridos: 5,5 km u 8 km.

Habrá una urna disponible en el vestíbulo para las donaciones.

L’événement Marche pour le téléthon Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2025-11-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin