Marche pour le téléthon Salle des Aînés Saint-Georges-du-Bois
Salle des Aînés Rue Léopold et Jules Bayle Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-06 14:00:00
2025-12-06
Dans le cadre du téléthon, venez participer à cette marche autour de Saint Georges du Bois organisée par la Gym Volontaire.
Départ à 14h.
2 circuits seront proposés 5,5km ou 8 km.
Pour les dons, une urne sera à votre disposition à la salle.
Salle des Aînés Rue Léopold et Jules Bayle Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 01 23 31
English :
As part of the telethon, come and take part in this walk around Saint Georges du Bois organized by the Gym Volontaire.
Start at 2pm.
2 circuits will be proposed: 5.5km or 8km.
An urn will be available in the hall for donations.
German :
Im Rahmen des Telethons können Sie an dieser Wanderung rund um Saint Georges du Bois teilnehmen, die von der Gym Volontaire organisiert wird.
Start ist um 14 Uhr.
es werden 2 Strecken angeboten: 5,5 km oder 8 km.
Für Spenden steht Ihnen in der Halle eine Urne zur Verfügung.
Italiano :
Nell’ambito di Telethon, partecipate alla passeggiata intorno a Saint Georges du Bois organizzata dalla Palestra Volontaire.
Inizio alle 14.00.
sono previsti 2 percorsi: 5,5 km o 8 km.
Nella sala sarà disponibile un’urna per le donazioni.
Espanol :
En el marco del telemaratón, participe en este paseo por Saint Georges du Bois organizado por el Gym Volontaire.
Salida a las 14h.
habrá 2 recorridos: 5,5 km u 8 km.
Habrá una urna disponible en el vestíbulo para las donaciones.
