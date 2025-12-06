Marche pour le Téléthon Place de la République Val-de-Scie

samedi 6 décembre 2025.

Marche pour le Téléthon

Place de la République Mairie Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Deux parcours autour d’Auffay seront proposées suivant le temps, avec départ depuis la mairie d’Auffay. .

Place de la République Mairie Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 65 26 97 auffay.rando@gmail.com

