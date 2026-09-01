Marche pour octobre rose Audaux
dimanche 27 septembre 2026 · Audaux
Informations pratiques
Audaux
Marche pour octobre rose
Salle des sports Audaux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Départ à 9h pour deux marches balisées de 7 km et de 10 km.
Octobre rose c’est le moment pour l’association Vivre Avec de récolter des fonds pour accompagner très concrètement et localement plus de monde toute l’année. .
Salle des sports Audaux 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 068973614
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English : Marche pour octobre rose
L’événement Marche pour octobre rose Audaux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Béarn des Gaves