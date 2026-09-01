Informations pratiques

Audaux

Marche pour octobre rose

Salle des sports Audaux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Départ à 9h pour deux marches balisées de 7 km et de 10 km.

Octobre rose c’est le moment pour l’association Vivre Avec de récolter des fonds pour accompagner très concrètement et localement plus de monde toute l’année. .

Salle des sports Audaux 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 068973614

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche pour octobre rose

L’événement Marche pour octobre rose Audaux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Béarn des Gaves