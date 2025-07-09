Marche pour Octobre Rose Rue des Anciens d’À.f.n. Beuzeville

Informations pratiques

Beuzeville

Marche pour Octobre Rose

Rue des Anciens d’À.f.n. Mairie Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Participez à cet événement pour Octobre Rose

Octobre Rose, un événement sportif et solidaire organisé par l’Association Majo’s Rêves Kangoo Jump en partenariat avec BZ Run.

Programme 3 courses pour tous :

– Marche 6 km

– Course 6km

– Course 10km

– 2 parcours pour tous

Venez nombreux célébrer la solidarité, la prévention et l’espoir.

Ensemble pour la sensibilisation au cancer du sein.

Mobilisons-nous pour une belle cause, chaque pas compte !

En route pour une belle cause, qui nous rassemble !

Inscriptions du 15 septembre au 09 octobre auprès de l’Office de Tourisme de Beuzeville. Clôture des inscriptions à 17h30

Tarif 5 euros/personne

rendez-vous sur le parvis de la mairie de Beuzeville.

Tous les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal. .

Rue des Anciens d’À.f.n. Mairie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche pour Octobre Rose

Take part in this event for Pink October

L’événement Marche pour Octobre Rose Beuzeville a été mis à jour le 2026-09-11 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville