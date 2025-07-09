UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beuzeville

Marche pour Octobre Rose Rue des Anciens d’À.f.n. Beuzeville

samedi 10 octobre 2026 · Rue des Anciens d'À.f.n. · Beuzeville

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Rue des Anciens d'À.f.n.
Adresse
Mairie
Ville
27210 Beuzeville
Département
Eure
Tarif

Beuzeville

Marche pour Octobre Rose

Rue des Anciens d’À.f.n. Mairie Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Participez à cet événement pour Octobre Rose
Octobre Rose, un événement sportif et solidaire organisé par l’Association Majo’s Rêves Kangoo Jump en partenariat avec BZ Run.

Programme 3 courses pour tous :
– Marche 6 km
– Course 6km
– Course 10km
– 2 parcours pour tous

Venez nombreux célébrer la solidarité, la prévention et l’espoir.
Ensemble pour la sensibilisation au cancer du sein.
Mobilisons-nous pour une belle cause, chaque pas compte !
En route pour une belle cause, qui nous rassemble !

Inscriptions du 15 septembre au 09 octobre auprès de l’Office de Tourisme de Beuzeville. Clôture des inscriptions à 17h30
Tarif 5 euros/personne

rendez-vous sur le parvis de la mairie de Beuzeville.
Tous les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal.   .

Rue des Anciens d’À.f.n. Mairie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche pour Octobre Rose

Take part in this event for Pink October

L’événement Marche pour Octobre Rose Beuzeville a été mis à jour le 2026-09-11 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

À voir aussi à Beuzeville (Eure)