Marche pour Octobre Rose Rue des Anciens d’À.f.n. Beuzeville
samedi 10 octobre 2026 · Rue des Anciens d'À.f.n. · Beuzeville
Informations pratiques
Beuzeville
Marche pour Octobre Rose
Rue des Anciens d’À.f.n. Mairie Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Participez à cet événement pour Octobre Rose
Octobre Rose, un événement sportif et solidaire organisé par l’Association Majo’s Rêves Kangoo Jump en partenariat avec BZ Run.
Programme 3 courses pour tous :
– Marche 6 km
– Course 6km
– Course 10km
– 2 parcours pour tous
Venez nombreux célébrer la solidarité, la prévention et l’espoir.
Ensemble pour la sensibilisation au cancer du sein.
Mobilisons-nous pour une belle cause, chaque pas compte !
En route pour une belle cause, qui nous rassemble !
Inscriptions du 15 septembre au 09 octobre auprès de l’Office de Tourisme de Beuzeville. Clôture des inscriptions à 17h30
Tarif 5 euros/personne
rendez-vous sur le parvis de la mairie de Beuzeville.
Tous les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal. .
Rue des Anciens d’À.f.n. Mairie Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche pour Octobre Rose
Take part in this event for Pink October
L’événement Marche pour Octobre Rose Beuzeville a été mis à jour le 2026-09-11 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
À voir aussi à Beuzeville (Eure)
- La Cidrerie Régis Truchy, L’Eccentric La Cidrerie Beuzeville 25 septembre 2026
- La Cidrerie Beatles everywhere, Ma p’tite chanson La Cidrerie Beuzeville 9 octobre 2026
- Jardin aux histoires Beuzeville 15 octobre 2026
- La Cidrerie La Cas Pucine La Cidrerie Beuzeville 15 octobre 2026
- Agathe et Mamie à Beuzeville Beuzeville 21 octobre 2026