Marche pour Octobre Rose Chadenac

Marche pour Octobre Rose Chadenac samedi 11 octobre 2025.

Marche pour Octobre Rose

Place de la mairie Chadenac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 13:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le club du Temps Libre organise une marche pour Octobre rose

.

Place de la mairie Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 51 83 53

English :

The Club du Temps Libre organizes a walk for Pink October

German :

Der Freizeitclub organisiert eine Wanderung zum Rosa Oktober

Italiano :

Il Club du Temps Libre organizza una passeggiata per l’Ottobre Rosa

Espanol :

El Club du Temps Libre organiza una marcha por el Octubre Rosa

L’événement Marche pour Octobre Rose Chadenac a été mis à jour le 2025-10-01 par Offices de Tourisme de Jonzac