Marche pour Octobre Rose Chadenac
Marche pour Octobre Rose Chadenac samedi 11 octobre 2025.
Marche pour Octobre Rose
Place de la mairie Chadenac Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-11 13:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Le club du Temps Libre organise une marche pour Octobre rose
Place de la mairie Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 51 83 53
English :
The Club du Temps Libre organizes a walk for Pink October
German :
Der Freizeitclub organisiert eine Wanderung zum Rosa Oktober
Italiano :
Il Club du Temps Libre organizza una passeggiata per l’Ottobre Rosa
Espanol :
El Club du Temps Libre organiza una marcha por el Octubre Rosa
